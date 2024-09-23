Свыше 400 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья с 20 по 22 сентября

С 20 по 22 сентября лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС выходила 405 раз в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории лесного фонда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Контрольные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам, а также в местах произрастания лесных культур, наиболее подверженных лесным пожарам в случае неосторожного обращения с огнем, и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Зафиксировано 32 нарушения правил пожарной безопасности в лесах», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Увеличение количества патрулирований лесного фонда связано с тем, что до 1 октября на всей территории Подмосковья в целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на посещение гражданами лесов и на въезд в них транспортных средств. Ограничения действуют во всех участковых лесничествах, всех кварталах, всех выделах.

Больше всего для контроля за соблюдением законодательства лесная охрана патрулировала лесные участки в Виноградовском (54), Истринском (38), Дмитровском (32), Волоколамском (28) и Бородинском (27) лесничествах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность — штрафы:

для физических лиц — в размере от 40 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — в размере от 60 до 90 тысяч рублей;

для юридических лиц — в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, помимо штрафов ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.