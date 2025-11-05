Свыше 40 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 27 октября по 1 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликована 41 закупка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции участка местных трубопроводов воды и сточных вод (дюкера) в поселке Вербилки (Талдомский г. о.), а также по капитальному ремонту насосной станции в Рузе (Рузский м. о.). Работы будут осуществляться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Продолжается реализация программы «Формирование современной комфортной городской среды». Так, после определения подрядчика начнутся работы по благоустройству Кореневского карьера в поселке Красково городского округа Люберцы. А в Ивантеевке городского округа Пушкинский планируется сделать зону отдыха на берегу реки Уча.

В рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предстоят работы по капремонту путепровода через железную дорогу у населенного пункта Куровское в Орехово-Зуевском городском округе. Также ожидается капремонт участков автомобильной дороги «Серпухов — Погари» — «Серпухов — Данки — Турово» в городском округе Серпухов и капитальный ремонт автомобильной дороги в районе населенного пункта Большое Прокошево в Дмитровском муниципальном округе.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.