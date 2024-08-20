Свыше 4 тыс детей получат выплаты к началу учебного года в Ленинском округе

Семьи более 4 тысяч школьников в Ленинском городском округе получат различные региональные выплаты к началу учебного года, сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

Всего в Подмосковье такую помощь получают 107 тысяч детей. Этот вопрос обсудили в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с членами правительства и главами округов Московской области.

«Ребята из многодетных семей получают по 3 тыс. рублей на покупку школьной формы. Их у нас 4110 человек. Тем, кто воспитываются в небогатых семьях со средним доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума, дополнительно выплатим по 7 тысяч рублей на каждого ребенка. Таких школьников у нас около 300. Выплаты предоставляются проактивно, но также при желании жители могут самостоятельно подать заявление на подмосковном портале госуслуг», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что кроме детей из многодетных семей, меры социальной поддержки предусмотрены для школьников с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей. Им выплатят по 13020 рублей на приобретение школьной формы и оплату питания.

«Кроме того, 30 первоклассников Ленинского округа получат подарочные наборы от губернатора Андрея Воробьева — школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями», — добавил Станислав Каторов.

Уточняется, что всего в многодетных семьях Ленинского округа воспитываются свыше 14 тыс. детей. В новом учебном году в школы муниципалитета пойдут 5260 первоклашек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.