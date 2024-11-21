Свыше 4 тыс пряников «Сувенирный» выпустили в Кашире

В преддверии дня города ООО «Каширахлеб» выпустило новую продукцию: пряник «Сувенирный» в форме яблока с надписью «Кашира». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многие каширяне восприняли кондитерское изделие как каширский гастрономический бренд. Для этого есть основания.

Жители и гости города восхищаются цветением садов в мае и удивляются крупным яблокам, которые нередко остаются на верхних ветках яблонь в зиму. Яблони можно увидеть в любом из микрорайонов Каширы. Причем, они есть не только в частном секторе, но и у домов многоэтажек, например, у домов № 58, 60, 62, 64 улицы Стрелецкая. Одна из каширских улиц называется Садовая.

Всего в этом году предприятие выпустило 4 340 пряничных изделий «Сувенирный». Пряник «Сувенирный» — явный претендент на статус гастрономического бренда. Его вкусовые качества соответствуют лучшим традициям, в составе изделия — натуральные ингредиенты. Внешний вид, в форме яблока, напоминает о символе красоты и любви.

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