Свыше 4 тыс человек отметили День России в парках Ленинского округа

Мероприятия, посвященные Дню России, состоялись в Ленинском городском округе. Большинство из них прошли в парках города Видное. В них приняли участие больше 4 тыс. жителей и гостей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня мы особенно остро ощущаем свою сопричастность к судьбе нашего Отечества, свою ответственность за его настоящее и будущее. Мы вспоминаем героические страницы прошлого, чтим подвиги предков, которые веками отстаивали независимость и суверенитет нашей Родины», — подчеркнул значимость государственного праздника глава муниципалитета Станислав Каторов.

В Центральном, Расторгуевском парках и лесопарке «Высота» в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» были организованы увлекательные тематические мастер-классы и концертные программы, а волонтеры раздавали ленточки в флажки в цветах российского триколора. Малышей научили конструировать роботов, продемонстрировали работу аппарата 3D-печати, предложили попробовать изготовить сувениры в технике традиционных российских народных промыслов и поиграть в традиционные народные игры наших предков. Также были устроены кинопоказы, фотовыставки и лотереи.

Мероприятия в честь Дня России прошли и в учреждениях культуры Ленинского округа — библиотеках, досуговых центрах, домах культуры. На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» состоялся традиционный забег, который проводится в округе уже в 11-й раз.

Участников спортивного праздника приветствовал глава Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.