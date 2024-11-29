Свыше 4 млрд рублей направят на поддержку многодетных семей Подмосковья в 2025 году

В Московской области для многодетных семей предусмотрено множество федеральных и региональных мер социальной поддержки. Все эти меры затрагивают совершенно разные сферы жизни, среди которых жилищные вопросы, льготы в области культуры и образования, социальная помощь и поддержка, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем регионе проживают свыше 113 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 365 тысяч детей. Каждый 5-й ребёнок региона из большой многодетной семьи. Помощь семьям с детьми — очень важное направление социального развития. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более 4 млрд рублей для поддержки многодетных», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как рассказали в Минсоцразвития региона, самой востребованной мерой поддержки в многодетных семьях является бесплатный проезд на городском транспорте. Также не менее популярна ежегодная выплата на школьную форму до 10 тысяч рублей.

С этого года для семей, ожидающих получение земельного участка, также доступна новая льгота в виде компенсации в размере 400 000 рублей, а для всех многодетных семей — новая опция бесплатное посещение музеев и выставок.

Вся информация о льготном статусе и назначенных мерах есть в электронном удостоверении многодетной семьи, который доступен на регпортале.

Получить статус многодетной семьи и основные меры поддержки можно воспользовавшись комплексной услугой «Многодетная семья», которая позволит с одним заявлением получить 6 мер поддержки. Услуги доступна по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.