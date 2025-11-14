Свыше 38,7 тыс выпускников Подмосковья написали пробное итоговое сочинение

сегодня в 17:31

14 ноября в Подмосковье успешно прошла апробация обновленной технологии проведения итогового сочинения (изложения) с участием обучающихся 11 классов. Основная цель мероприятия — отработка технологии печати и сканирования бланков участников с использованием ГИС ЕАИС ОКО непосредственно в образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В апробации приняли участие 856 образовательных организаций, общее количество участников составило 38 701 человек. Итоговое сочинение (изложение) длилось 3 часа 55 минут.

Проверка обезличенных работ выпускников будет осуществляться экспертами муниципальных экзаменационных комиссий в электронной форме через личный кабинет на платформе ЕАИС ОКО. Обработку бланков на школьном уровне планируется завершить 21 ноября, результаты участники получат не позднее 24 ноября.

Анализ выявленных пробелов позволит педагогам внести необходимые коррективы в подготовку выпускников к основному этапу написания итогового сочинения, который пройдет 3 декабря.

Успешное выполнение данной работы является обязательным условием допуска учащихся к государственной итоговой аттестации, и каждому участнику важно получить положительную оценку («зачет»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.