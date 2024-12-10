Свыше 370 рекламных щитов демонтировано с деревьев в Сергиево-Посадском округе

Общественные лесные инспекторы Сергиево-Посадского г. о. помогают демонтировать рекламу с деревьев: так, под руководством старшего участкового лесничего Алексеевского участкового лесничества Гришина Игоря, они, следуя по маршруту патрулирования земель лесного фонда, обнаружили незаконно размещенную рекламу на деревьях вблизи д. Суропцево Сергиево-Посадского городского округа. Используя подручный инструмент, инспекторы произвели ее демонтаж, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Десятки рекламных табличек, а порой и щитов с завидной частотой появляются на деревьях, — отметила заместитель директора Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Раиса Прилуцкая. — Как правило, рекламная продукция прибивается варварским способом огромными гвоздями прямо на ствол растущих деревьев. Ничего кроме вреда размещенная таким способом реклама не приносит. Гвозди или саморезы могут внести в древесину грибковые заболевания, а проволока, закрученная вокруг ствола, врастает и может привести к слому».

Если стали свидетелем факта размещения рекламы на растущих деревьях, расположенных в границах Сергиево-Посадского городского округа, нужно сообщить об этом в отдел организации лесной охраны Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» по телефону: 8 (498) 602-00-32 доб. 477.

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