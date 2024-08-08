Свыше 3,7 тыс исследований состава арбузов и дынь провели в Подмосковье

В начале августа традиционно начинается сезон арбузов и дынь. Ветеринарно-санитарные специалисты Подмосковья проверяют качество продукции, представленной на рынках и ярмарках, в официальных точках продажи. В случае если показатели превышают норму, товары снимаются с реализации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты провели 3 794 лабораторных исследования 1 808 проб арбузов и дынь на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию. По результатам указанных исследований к продаже не допущено около 108 кг продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям.

Приобретать бахчевые необходимо только в проверенных местах и в официальных точках продажи — развалах, их в области 236. Каждая такая локация внесена в схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения. Арбузы или дыни в местах, где продукция не проходит проверку, могут оказаться сомнительного качества, более того, если торговый объект установлен незаконно — его демонтируют, а товары будут изъяты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.