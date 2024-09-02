Свыше 3,6 тыс улиц приведут в порядок в старых границах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин представил новую стратегию, направленную на улучшение качества городской среды до 2030 года, сообщает газета «Известия» .

«Уютные дворы, зеленые парки, красивые набережные, безопасные улицы, яркий свет в вечернее время, безграничные возможности для отдыха и досуга создают комфорт повседневности для 13 млн москвичей и привлекают многочисленных туристов», — отметил глава города.

С 2011 года власти Москвы уделяют особое внимание созданию комфортной городской среды. Мэр подчеркнул, что эта задача останется в числе главных приоритетов на предстоящие годы.

По словам Собянина, для реализации стратегии важно осуществить комплексное благоустройство городской территории и регулярно обновлять ранее завершенные проекты. Необходимо привлекать к этому процессу высококвалифицированных дизайнеров, применять качественные и надежные материалы, а также внедрять актуальные технические решения.

Мэр Москвы отметил, что в результате расширения пешеходных зон и устранения беспорядочной парковки количество пешеходов после улучшений увеличилось в 2 раза, а на центральных улицах — в 4 раза. Начиная с 2011 года, в Москве была проведена работа по благоустройству 825 улиц и площадей, что составляет лишь 18% от общего количества улиц в старых границах города – их насчитывается 4 504.

Собянин отметил, что в процессе работы обновляется дорожное покрытие, создаются удобные подходы и подъезды к жилым зданиям, а также новые пешеходные переходы и зоны отдыха. Устанавливаются современные автобусные остановки, навигационные стелы и другие элементы городской среды.

С 2024 по 2028 годы планируется привести в порядок 3 679 улиц в старых границах Москвы. Аналогичные инициативы будут также реализованы в новых районах города. Кроме того, предусмотрен ремонт 19 ключевых магистралей.