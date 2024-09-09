Свыше 350 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за прошедшие выходные

сегодня в 16:51

За период с 6 по 8 сентября лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда, сообщает пресс-служба ведомства.

Контрольные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.

Усиление патрулирований связано с тем, что с 6 по 12 сентября на всей территории гослесфонда Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

«За три дня проведено 362 патрулирования земель лесного фонда, из них больше всего проведено на территории Дмитровского округа — 30, округа Пушкинский — 28, Можайского и Орехово-Зуевского округов — по 26 и Луховиц — 23. Зафиксировано 20 нарушений лесного законодательства, и по ним составлены 9 протоколов об административных правонарушениях», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность:

для физических лиц — штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — штраф в размере от 60 до 90 тысяч рублей;

для юридических лиц — штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, помимо штрафов ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.