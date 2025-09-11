Свыше 35 тыс заявлений на компенсацию оплаты детсада в Подмосковье подано онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 35 тысяч заявлений на получение компенсации за оплату детского сада. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители и законные представители, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду Московской области. Размер выплаты зависит от количества детей в семье, средней платы за детский сад в регионе, наличия совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся очно, а также количества дней посещения детсада в оплаченном месяце.

Отметим, что подать заявление на компенсацию нужно только один раз при записи ребенка в детский сад, далее выплата продлевается автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.