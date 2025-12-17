Свыше 35 тыс заявлений для получения бесплатного зубопротезирование подали в Подмосковье

Более 35 тысяч заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование, поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога имеют Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, жители предпенсионного возраста с учетом их доходов и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в Московской области.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо посетить стоматолога и оформить заявку на региональном портале. На основании заявления специалисты поставят жителя на учет, и зубопротезирование будет предоставлено в порядке очереди.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.