Свыше 3,5 тыс патрулирований проведут лесничие в Волоколамске в 2025 году

Более 3,5 тысяч патрулирований запланировали провести в этом году волоколамские лесничие. Цель патрулирования лесов — это профилактическая работа, которую проводят с населением сотрудники Волоколамского филиала «Мособллес», сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, лесничие информируют местных жителей, председателей и членов садоводческих товариществ о бережном отношении к лесам, охране и защите их от пожаров. Для этого проводят профилактические беседы, раздают наглядный материал, а также размещают на информационных стендах агитационные плакаты. Таким образом хранители леса призывают людей к порядочности и экологичному обращению с одним из самых ценных ресурсов на нашей планете.

«В Волоколамском филиале на 2025 год утверждено 203 маршрута патрулирования лесов общей протяженностью 11047 километров. Всего на год запланировано 3550 патрулирований лесов», — рассказала ведущий инженер организации лесной охраны Волоколамского филиала «Мособллес» Виктория Катковская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.