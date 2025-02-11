Свыше 3,5 тыс мест для приема вторичных ресурсов доступны в Подмосковье

На территории Московской области работает цифровой сервис по установке пунктов приема для вторресурсов, доступный на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках услуги предприниматели могут бесплатно устанавливать фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также специальные баки для сбора текстиля. Места размещены так, чтобы они были удобны и доступны каждому жителю — в общественных местах и парках.

На данный момент для установки доступно 3 568 мест:

1 529 фандоматов для сбора пластика и алюминия;

2 039 баков для текстиля.

«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сказал заместитель Председателя Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Порядок действий:

заполнить заявку на предоставление муниципальной услуги через интерактивную форму на РПГУ;

подготовить документы, подтверждающие полномочия представителя (если это необходимо);

сделать фотографии предполагаемых емкостей для сбора вторичных ресурсов.

Услуга предоставляется бизнесу. Для получения необходима регистрация на Госуслугах в качестве ИП или юридического лица.

Срок предоставления услуги составляет 7 рабочих дней с момента регистрации запроса.

Подробнее ознакомиться с услугой можно на региональном портале государственных услуг.

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