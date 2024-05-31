Свыше 34,1 тыс выпускников школ Подмосковья сдали ЕГЭ по математике

31 мая одиннадцатиклассники Подмосковья сдали второй обязательный экзамен — математику. В этом году ЕГЭ написали более 34,1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Выпускники могли выбрать базовый или профильный уровень. Первый — для получения аттестата, второй — для тех, кто планирует поступать в вуз, где математика является профильным предметом.

ЕГЭ по профильной математике написали свыше 16,6 тыс. учеников, в то время как базовую математику выбрали 17,5 тыс. школьников. Экзамен по базовой математике длился 3 часа и включал 21 задание. Это единственный предмет, который переводится не в 100-бальную систему, а в оценку.

ЕГЭ по профильной математике продолжался 3 часа 55 минут и состоял из 19 заданий, разделенных на блоки: алгебра, геометрия, вероятность и статистика. В этом году к экзамену добавили новое задание по теме «Векторы», которое не встречалось в последние годы. Минимальный балл для сдачи профильной математики — 27 баллов.

В городских округах для проведения экзамена был открыт 281 пункт, а для участников с ОВЗ организованы 22 ППЭ на дому. Общественный контроль осуществляли 849 наблюдателей, включая 118 представителей союза молодежи. Онлайн за экзаменом следили 483 человека.

Результаты ЕГЭ по базовой математике будут объявлены не позднее 14 июня, а по профильной — не позднее 17. Их можно будет узнать в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки данных. Для тех, кто не смог принять участие в аттестации по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 20 июня.

Следующие экзамены для выпускников по обществознанию и физике состоятся 4 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.