сегодня в 08:58

Свыше 340 миллионов рублей направили на благоустройство дворов в Щелкове

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал о благоустройстве дворовых территорий в округе. В этом году в план комплексного благоустройства было включено 12 дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«План работ сформирован в соответствии с пожеланиями жителей — каждому нужно свое: парковка, детская или спортивная площадка, освещение, скамейки, тротуары», — рассказал глава округа.

На сегодняшний день уже завершено асфальтирование на 7 из 12 объектов, в ряде дворов идет установка бордюров, обустройство тротуаров, монтаж освещения. Также продолжается высадка деревьев, подготовка к установке малых архитектурных форм и камер видеонаблюдения.

В данный момент в активной стадии работы по следующим адресам:

ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А — 85% готовности;

пр-т 60 лет Октября, д. 9, 15, 17 — 85%;

ул. Победы, д. 4, 5, 6 (р.п. Фряново) — 95%;

ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А (р.п. Фряново) — 95%;

Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 1–7 — 90%.

Все дворы будут готовы к сентябрю. Общая сумма финансирования составляет более 340 миллионов рублей.

«Каждая территория — это не просто благоустройство, это результат диалога с жителями и шаг к современному городскому пространству», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Он также рассказал, что дополнительно отдельно стартует программа модернизации детских площадок. В рамках этой программы будут демонтированы старые и аварийные конструкции, на их месте появятся новые современные комплексы по следующим адресам:

ул. Талсинская, д. 8, 8А; ул. Сиреневая, д. 4, 4А; ул. Комсомольская, д. 2, 2А;

ул. Беляева, д. 8, 10;

ул. Гагарина, д. 1;

д. Долгое Ледово, д. 7А, 9, 11, 12;

р.п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6;

д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13;

пр-т 60 лет Октября, д. 9, 15, 17;

пр-т 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;

д. Оболдино, ул. Радужная, д. 26;

ул. Неделина, д. 22, 23, 24;

ул. Супруна, д. 2А, 2Б.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.