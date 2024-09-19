Свыше 320 грибников вывели спасатели Подмосковья из лесов в 2024 году

В 2024 году работники ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели около 320 жителей Московской области, потерявшихся в природной среде. Помощь спасателей потребовалась 44 несовершеннолетним грибникам, которые заблудились в подмосковных лесах, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники госучреждения регулярно приходят на помощь любителям тихой охоты и рекомендуют тщательно соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин сообщил, что в этом году всего 49 человек, в том числе двое детей, смогли самостоятельно выбраться из лесного плена. Остальным заблудившимся потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться домой. Поэтому любителям активного отдыха нужно не полагаться на удачу, а тщательно подготовиться к прогулке по лесу.

«В неприятные ситуации в лесу чаще всего попадают грибники, которые отправляются за лисичками и груздями, не сообщив родным о своих планах, маршруте и времени возвращения. Некоторые идут в глухие места «на минуточку» без жизненно необходимых лекарств, воды и запаса пищи. Порой граждане уходят в лесные чащи в одних тапочках или даже в камуфляжной одежде, которая сливается с листвой и травой, из-за чего поиски потерявшегося осложняются», — сказал Сергей Щетинин.

Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют населению для грибной охоты выбрать непромокаемые вещи ярких цветов или сигнальный жилет. Любителям активного отдыха также необходимо взять с собой сменный комплект одежды и рюкзак, в который нужно положить нож, компас, воду, перекус, спички, фонарик, свисток, телефон, внешний аккумулятор и аптечку.

Специалисты обращают особое внимание жителей на то, что мобильный должен быть полностью заряжен, чтобы при возникновении нештатной ситуации человек смог рассказать оператору службы «Система-112» о случившемся и отправить спасателям сообщение со своими координатами. Если придерживаться простых правил, то поход за осенними дарами пройдет без проблем и происшествий.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.