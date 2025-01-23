Свыше 31 тонны грузов передали из Щелкова в рамках гуманитарных миссий за 2024 год

Щелково продолжает демонстрировать единство и готовность прийти на помощь тем, кто защищает родину. Так, Щелковское отделение партии «Единая Россия» активно поддерживает военнослужащих, участвующих в СВО, организуя гуманитарные миссии и доставляя столь необходимую помощь на линии фронта, сообщает пресс-служба администрации округа.

За 2024 год отделение успешно собрало и отправило более 31 тонны грузов, общая стоимость которых составила более 10 миллионов рублей. Этот вклад стал возможен благодаря слаженной работе организаций, жителей города и местных организаций.

Гуманитарные миссии Щелковского отделения охватили такие пункты как Горловка, Мариуполь и Донецк. В центр поставок вошли продукты первой необходимости, медикаменты, одежда и другие важные предметы, которые в первую очередь предназначались для поддержки военнослужащих, а также гражданского населения, оказавшегося в зоне конфликта.

Каждая отправка — это результат ежедневного труда волонтеров, активистов и всех неравнодушных людей, объединенных одной целью — быть плечом к плечу с теми, кто стоит на защите общих ценностей. Эта работа стала ярким доказательством того, что сплоченность и поддержка общества способны преодолеть любые трудности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.