Свыше 300 жителей Люберец получили экстренную соцпомощь

Жители Подмосковья могут один раз в год получить экстренную социальную помощь. Эта мера направлена на поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволяет покрыть неотложные нужды и расходы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года более 6 миллионов рублей было выплачено на оказание социальной помощи. Ее получили более 300 жителей городского округа Люберцы. Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться. Напомню, что оформить эту выплату стало еще удобнее благодаря сервису, который помогает рассчитать доход при подаче заявления», — сказала начальник социальной защиты Виктория Балаховская.

В ведомстве отметили, что ситуации, при которых люди обращаются за экстренной социальной помощью, совершенно разные — это может быть инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Выплату получат и те, кто столкнулся с чрезвычайной ситуацией, например, потеря жилья в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.

«Экстренная социальная помощь помогла мне компенсировать затраты, связанные с заболеванием, и приобрести лекарства и товары первой необходимости. Данная помощь значительно помогла мне выйти из трудной жизненной ситуации», — рассказала жительница Люберецкого городского округа Нина Ивановна о своем опыте получения экстренной социальной помощи.

Как пояснили в ведомстве, размеры выплат зависят от конкретной ситуации. В случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, а для одиноко проживающих — до 10 тысяч рублей. Если же речь идет о повреждении или утрате жилья, то сумма выплат может достигать 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей для одиноко проживающего.

Оформить экстренную соцпомощь можно посредством регионального портала госуслуг по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122, далее добавочно 6, а также в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка г. о. Люберцы и Котельники», «Социалка. Лыткарино и Дзержинский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.