Свыше 300 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за выходные

За период с 30 августа по 1 сентября лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Рейды были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Усиление патрулирований связано с тем, что до 9 сентября в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности в 13 лесничествах (Шатурский, Егорьевский, Орехово-Зуевский, Виноградовский, Ступинский, Луховицкий, Подольский, Наро-Фоминский, Звенигородский, Истринский, Клинский, Дмитровский филиалы ГКУ МО «Мособллес», а также филиал «Русский лес») Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

«За три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего проведено на территории Орехово-Зуевского округа — 26, Луховиц — 23, Шатуры — 19, Сергиево-Посадского и Талдомского округов — по 12. Зафиксировано 21 нарушение лесного законодательства, в том числе 4 нарушения правил пожарной безопасности. По нарушениям составлены 9 протоколов об административных правонарушениях», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В патрулированиях принимали участие сотрудники МВД, МЧС и администраций городских округов.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, помимо штрафов ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.