Свыше 300 куб метров мусора вывезено с участка в Развилке Ленинского округа

В администрацию Ленинского городского от жителей поселка Развилка поступил сигнал об образовании свалки на Проектируемом проезде. Специалистами отдела экологии были предприняты действия для ликвидации мусора с загрязненной территории, в ходе мероприятий вывезено более 300 куб. метров мусора. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Нами были предприняты действия, чтобы заставить владельца земельного участка в поселке Развилка убрать мусор с загрязненной территории. По обращениям наших жителей, сообщавших о существовании несанкционированной свалке возле Проектируемого проезда № 5541, провели проверку. В ходе расследования был установлен собственник земли, который допустил завоз и накопление отходов в населенном пункте», — рассказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Она отметила, что владельцу участка было предписано восстановить порядок на территории.

«Следуя утвержденной дорожной карте, свалка была ликвидирована с привлечением специализированной организации, имеющей полномочия по обращению с отходами. С территории вывезли более 300 кубометров мусора. С 22 ноября на данном участке приступят к установке ограждения по периметру участка, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем», — подытожила Морозова.

В пресс-службе добавили, что в поселка Развилка также продолжаются работы по вывозу мусора с соседнего участка. Там администрация округа расчищает земельный участок при поддержке правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.