Свыше 300 федеральных и региональных услуг предоставляет МФЦ Люберец

Более 300 федеральных и региональных услуг предоставляют жителям городского округа Люберцы в отделениях многофункционального центра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он посетил МУ «Люберецкий МФЦ», оценил уровень предоставляемых услуг и обсудил с руководителем службы Маргаритой Скалябиной план развития на 2025 год, участие в пилотных проектах.

«На сегодняшний день Люберецкий МФЦ предоставляет 111 федеральных, 226 региональных, 78 муниципальных услуг и 30 сопутствующих. 70% услуг переведено в цифровой формат. С прошлого года здесь организован очный прием сотрудников БТИ и ЗАГС, можно получить выписку из ЕГРН, оформить право собственности на недвижимость в новых регионах, онлайн-консультации с центром занятости населения и социальной защиты, а также справки участника СВО и многое другое», — отметил председатель Совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что МФЦ активно внедряет современные подходы к обслуживанию граждан. Одной из последних инициатив стало взаимодействие с управляющими компаниями: в рамках нового проекта в 2025 году организован прием жителей сотрудниками АО «ЛГЖТ» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в одном из отделов приема заявителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.