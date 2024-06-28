Свыше 300 активных долголетов выступили на фестивале «Танцуй от души» в Люберцах

В городском округе Люберцы в рамках проекта губернатора «Лето в Подмосковье» состоялся областной фестиваль «Танцуй от души!». На него приехали более 300 человек, сообщает пресс-служба администрации гороркруга.

«Мероприятие собрало в Люберцах более 300 участников губернаторского проекта „Активное долголетие“ из 35 округов Подмосковья. Зажигательные номера, отличное настроение и яркие костюмы придали фестивалю особую атмосферу», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Поприветствовал участников фестиваля председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий.

«Показательные выступления коллективов прошли в народном, эстрадном жанрах, а также долголеты демонстрировали бальный танец. Наш городской округ представил ансамбль „Снегопад“. Творчество делает жизнь наполненной, продлевает ее, помогает реализоваться. Не секрет, что многие жители пенсионного возраста раскрыли свои таланты именно благодаря проекту „Активное долголетие“. В городском округе Люберцы в нем задействованы порядка 12 тысяч человек. Участники фестиваля показали подготовку высокого класса. Искренне желаю им успехов в выбранном хобби», — сказал Ружицкий.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.