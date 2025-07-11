Свыше 30 выпускникам Волоколамска вручили медали за отличную учебу

Ежегодный бал медалистов торжественно провели в Волоколамске 10 июля. На сцене ЦКТ «Родники» наградили выпускников, которые закончили школу с отличием. Разделить с ними радостный момент пришли учителя, родители и друзья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году наши школы выпустили 34 медалиста: 16 золотых и 18 серебряных. Это результат многолетнего труда, дисциплины и целеустремленности ребят. Волоколамский округ по праву гордится своими выпускниками», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Она отметила профессионализм учителей, которые передали выпускникам свои знания и опыт, а также поблагодарила родителей за постоянную поддержку детей.

Для гостей выступили артисты Волоколамского округа, а в фойе для ребят подготовили красивую фотозону с искусственным светом. Атмосфера получилась по-настоящему праздничной.

Наталья Козлова отметила, что после окончания учебы в вузах всех выпускников ждут обратно в Волоколамск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.