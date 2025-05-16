Свыше 30 тыс некоммерческих организаций зарегистрировано в Москве

Последние оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, которые оказались в сложной ситуации. Также они поддерживают участников спецоперации и всех, кто в этом нуждается.

С 2002 года в Москве организовывают конкурс грантов для НКО, являющихся социально ориентированными. В нем принимают участие проекты в 12 номинациях. Среди них есть как молодежные и семейные, так и благотворительные, патриотические. За этот период было воплощено в жизнь не менее 3,6 тыс. добрых инициатив для 10,5 млн жителей.

Уже 5 лет на mos.ru функционирует благотворительный сервис. Используя его, жители Москвы могут поддерживать некоммерческие организации в специальном разделе портала, во время оплаты счетов или при использовании приложения «Моя Москва». Сейчас к нему подключены 100 организаций. Жители столицы суммарно перевели им 214 млн рублей.