Свыше 30 регионах Подмосковья прошли встречи с дачниками по вопросам недвижимости

Начиная с марта, проходят традиционные встречи с дачниками и членами садоводческих товариществ, в которых принимают участие представители ведомства, областного БТИ МОБТИ, Росреестра, налоговой службы и иные профильные структуры. Такие встречи прошли также в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский и Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что выездные встречи прошли почти в 30 городских округах Подмосковья в 9,7 тысячи СНТ с охватом 898 тыс. дачников.

По ее словам, основными вопросами повестки являются: изменения в земельном законодательстве, преимущества регистрации недвижимого имущества в рамках проходящей в регионе «дачной амнистии», внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и земельных участках без прав, в том числе заброшенных, налогообложение недвижимого имущества, а также коллеги из смежных ведомств разъясняют гражданам процедуру передачи электросетевого хозяйства и газификации для СНТ и ее условиям.

«Формат выездных встреч удобен для всех сторон. Мы не только доводим ту или иную информацию, но и получаем в моменте обратную связь от жителей, имея возможность сразу же дать ответы и разъяснения на волнующие их вопросы», — Адигамова.

В 2022 году была принята госпрограмма «Национальная система пространственных данных», в рамках которой с 2023 до 2027 года необходимо выверить данные единого государственного реестра недвижимости, исключив устаревшие сведения об объектах недвижимости и земельных участках, а также внести сведения о правах, которых нет в ЕГРН, но есть правоустанавливающие документы на руках у садоводов или в архивах органов самоуправления.

Всего предстоит установить правообладателей порядка 300 тыс. земельных участков и порядка 200 тыс. садовых домов и хозпостроек.

Сведения о ранее учтенных объектах вносятся двумя способами:

— собственник подает заявление с пакетом правоустанавливающих документов в МФЦ, Росреестр вносит сведения о правах, подтверждением является выписка из ЕГРН;

— органы местного самоуправления самостоятельно по процедуре, предусмотренной 518-ФЗ, собирают документы из архива и направляют сведения по информационному обмену в Росреестр, при этом уведомляя собственника.

Если собственник по архивным документам не будет найден, то согласно ст. 214 ГК РФ земельный участок и строения на нем могут быть сняты с кадастрового учета. Впоследствии доказывать права на недвижимость придется через суд. Более того, новые поправки в 518-ФЗ, внесенные в июле прошлого года, обязывают местные администрации оформлять такую недвижимость в муниципальную собственность через бесхозяйное или выморочное имущество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.