Свыше 30 детей из Каширы отправились на отдых в лагерь на Черном море

32 каширских ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 17 июля отправились в санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» в поселке Новомихайловский на Черноморском побережье, где они проведут третью смену, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

За три недели ребятам будет некогда скучать. Зарядки, игры, конкурсы, спортивные турниры, Черное море, вечерние дискотеки — это лишь малый перечень того, чем они будут заниматься. Каждый день в лагере будет наполнен яркими моментами, которые надолго останутся в памяти у детей.

Путевки в детский оздоровительный лагерь выделены министерством социального развития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.