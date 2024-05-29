Свыше 3 тыс школьников из Дмитрова сдают ЕГЭ и ОГЭ в 2024 г

В этом году экзамены в Дмитровском округе сдают 617 выпускников 11 классов и 2 304 девятиклассника. Одиннадцатиклассники уже сдали географию, литературу и химию, сообщается на сайте администрации горокруга.

28 мая одиннадцатиклассники сдали самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. Работы писались в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые полностью соответствуют всем требованиям как безопасности, так и обеспечения работы пункта при сдаче экзаменов, в том числе — видеонаблюдением. Перед входом в аудитории у ребят проверили паспорта, а также попросили оставить все лишние предметы перед входом в классы.

«Сейчас у наших выпускников важный, ответственный и непростой период. Не сомневаемся, что ребята покажут хорошие результаты и успешно поступят в выбранные учебные заведения для продолжения своей учебы, получения профессии», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

31 мая — день сдачи математики (базового и профильного уровня), 4 июня — обществознания и физики, 7–8 июня — информатики и иностранных языков (устная часть), 11 июня — биологии, истории и иностранных языков (письменная часть).

Самыми востребованными предметами у одиннадцатиклассников для сдачи ЕГЭ стали обществознание, информатика и английский язык.

Выпускники 9-х классов в этом году сдают экзамены по четырем предметам: русский язык и математика — обязательные и два предмета по выбору. Для этого в округе задействованы 16 ППЭ.

Уже прошли экзамены по иностранным языкам, биологии, информатике, обществознанию и химии. 30 мая — экзамен по географии, истории, физике и химии, 3 июня — по русскому языку, 6 июня — по математике, 10 июня — по географии, информатике, литературе и физике, 14 июня — по биологии, информатике, литературе и физике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.