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Свыше 3 тыс мест незаконной торговли устранено в Подмосковье с помощью ИИ

В первом квартале 2024 года в регионе было задействовано 500 камер. За весь период применения ИИ выявлено более 3 тыс. случаев незаконной торговли. Из них устранено свыше 2 385 случаев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Проект по созданию модели искусственного интеллекта в сфере обнаружения фактов несанкционированной уличной торговли при помощи камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» запущен министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с центром развития цифровых технологий.

«Применяемый алгоритм с точностью 98,5% выявляет факт незаконной торговли. Также предусмотрен роботизированный механизм направления уведомлений и задач муниципалитетам. В планах увеличить группировку камер и автоматизировать процесс выставления штрафов. Мы стараемся легализовывать места возникновения стихийной торговли за счет предоставления санкционированных мест и размещения торговых рядов единого архитектурного облика», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Цель — автоматизация выявления случаев нарушений статьи 14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

В 2023 году полностью устранено 598 мест незаконной торговли, из них 48 по жалобам жителей. Было задействовано 3 800 камер. В 9 локациях места торговли были узаконены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.