Свыше 27 тыс тонн ПЭТ отходов переработали в Подмосковье в 2024 году

С января по октябрь 9 комплексов по переработке отходов Московской области переработали более 27 тыс. тонн отхода в виде полиэтилентерефталата. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем вторичных ресурсов отобрали на:

КПО «Дон» — более 5,1 тыс тонн;

КПО «Север» — более 5 тыс тонн;

КПО «Юг» — более 4,5 тыс тонн;

КПО «Восток» — более 4,4 тыс. тонн;

КПО «Нева» — более 4,4 тыс. тонн.

Полиэтилентерефталат — один из самых востребованных вторичных ресурсов. Применение изделий из него снижает затраты на логистику и срок годности пищевой продукции по сравнению с аналогичными товарами из стекла.

Его применяют в пищевой и фармацевтической промышленности, машиностроении, электротехнике, быту.

Из ПЭТ изготавливают изделия технического и медицинского назначения, чаще это расходные материалы, а также емкости для косметической продукции и бытовой химии, посуду и тару для напитков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.