Свыше 27 га земли перейдут сельхозтоваропроизводителям Подмосковья

С момента вступления в силу новых правил изъятия земель сельхозназначения в регионе получены первые положительные судебные решения. Так, 27,7 га земельных участков будут реализованы на публичных торгах в целях их вовлечения в сельскохозяйственный оборот действующими сельхозтоваропроизводителями. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Земельные участки, которые стали объектом судебных разбирательств, долгое время не использовались собственниками по назначению. Несмотря на проводимые мероприятия в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора, их надлежащее использование так и не произошло.

В настоящее время судебной инстанцией были вынесены положительные решения по 27,7 га земельных участков, в том числе 7,7 га в Орехово-Зуевском городском округе, 15,5 га в Шатуре и 4,5 га в Павловском Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.