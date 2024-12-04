Свыше 26 тыс исследований вирусных болезней свиней проведено в Подмосковье

За 11 месяцев 2024 года специалисты лабораторий Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели 26,4 тыс. исследований по диагностике чумы свиней — 22,6 тыс. на африканскую и 3,7 тыс. на классическую, сообщает пресс-служба ведомства.

Болезнь в классической форме характеризуется лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов. Вирус поражает домашних и диких свиней независимо от породы и возраста. Африканская чума — опасное вирусное заболевание, которое зачастую заканчивается для животного летальным исходом. Болезнь развивается быстро: инкубационный период, как правило, составляет от 2 до 15 дней.

В ведомстве отметили, что при появлении первых симптомов хозяйство закрывают на карантин. Возбудителя определяют в лаборатории с помощью ПЦР-исследования и других методов. Если замечены изменения в поведении животного, слабость, повышение температуры и другие симптомы — как можно скорее стоит обратиться к специалистам. Все вопросы в сфере ветеринарии можно задать по номеру единого кол-центра: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.