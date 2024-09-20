Свыше 250 патриотических мероприятий состоялось в Химках с июля

В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий. В рамках нового масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», каждый житель может принять участие в мастер-классах, лекциях и десятках других активностей. В числе участников также волонтеры, молодогвардейцы, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я очень рада, что в нашем городском округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно», — сказала депутат совета депутатов Юлия Мамай.

В качестве спикеров для участников проекта выступают историки, краеведы, деятели культуры, общественники и депутаты. Среди них — Артур Каримов, Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Владислав Мирзонов, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов.

«Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.