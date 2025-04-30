Свыше 250 мероприятий провели депутаты «Единой России» в Мособлдуме с 21 по 27 апреля

На прошлой неделе депутаты контролировали ход капитального ремонта и оснащения объектов культуры, спорта и образования. Они встречались с военнослужащими и их семьями, принимали участие в «Диктанте Победы» и Всероссийском субботнике, а также проводили патриотические акции в рамках программы «УспехVединстве поколений», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что за прошедшую неделю депутатский корпус «Единой России» провел 257 мероприятий. На них, в том числе обсуждались инициативы по улучшению качества жизни в населенных пунктах.

«Акцентируем внимание на необходимости дальнейшего развития инфраструктуры, включая ремонт дорог и благоустройство общественных пространств. Важным аспектом работы парламентариев остается участие в мероприятиях, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Уделяем внимание и патриотическому воспитанию молодежи. Так, в школах и колледжах прошли „Уроки мужества“ в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Они были посвящены нашей истории и важным событиям, связанным с защитой Отечества», — прокомментировал Брынцалов.

Он отметил, что депутаты «Единой России» в Мособлдуме продолжают подготовку к главному мероприятию этого года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«25 апреля по инициативе партии прошел „Диктант Победы“, в котором приняли участие 69 тысяч жителей и гостей региона на 1372 очных площадках. Весь депутатский корпус присоединился к акции», — напомнил Брынцалов.

В рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» Марина Шевченко приняла участие в «Уроке мужества» для учащихся школ в Дмитровской центральной библиотеке.

«В преддверии 80-летия Великой Победы говорили о подвиге земляков-защитников на Перемиловских высотах, которые „войну повернули вспять“. Правда о наших Героях и их подвигах живет до сих пор. И будет жить всегда. Пока мы будем говорить о ней и изучать историю родного края», — отметила Шевченко.

В Химках Владислав Мирзонов проверил ход капитального ремонта Дворца культуры «Родина», который ведется в рамках Народной программы партии. На текущий момент строители выполнили демонтажные работы, укрепили каркас здания и провели перепланировку внутренних помещений.

«Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания. Согласно утвержденному дизайн-проекту все интерьеры будут восстановлены с сохранением аутентичных архитектурных элементов. Планируется бережное воссоздание лепнины, декоративных панелей и других характерных деталей, которые формируют уникальную атмосферу Дворца культуры. В ближайшее время строительные бригады приступят к комплексному благоустройству прилегающей территории. Обновят тротуарное покрытие, установят современное наружное освещение и создадут комфортные зоны отдыха. Все работы планируется завершить к сентябрю 2025 года», — сообщил Мирзонов.

Игорь Исаев вместе с главой городского округа Коломна Александром Гречищевым посетили строительную площадку карьера «Западный». В 2025 году на этой территории создадут зону отдыха. Работы пройдут по государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды».

«Обновление территории у карьера станет логичным продолжением работ по созданию парка „Сосновый бор“ с новыми маршрутами вдоль набережной. На территории карьера „Западный“ появятся зоны отдыха, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Для удобства прогулок будут созданы новые пешеходные дорожки. Также планируется создать зону с площадкой для игры в пляжный волейбол», — заявил Исаев.

Екатерина Лобышева встретилась с родными и близкими участников специальной военной операции в Коломне.

«Женщины наших защитников обладают невероятной силой и стойкостью, они являются настоящими опорами для своих мужей и сыновей. Мы побеседовали о том, как важно поддерживать друг друга в такие нелегкие времена. Истории о терпении, надежде и любви напомнили, насколько важна сплоченность в нашем обществе. В ходе встречи озвучила меры поддержки, которые предоставляет наш регион участникам спецоперации и их семьям. Кроме того, у родственников была возможность задать волнующие их вопросы», — сказала Лобышева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.