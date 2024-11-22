Свыше 250 человек пообщались с представителями власти в Королеве

Очередной прием жителей в формате «Выездная администрация» прошел в самом крупном культурном центре Королева — ЦДК им. М. И. Калинина. Задать свои вопросы депутату Московской областной думы Сергею Керселяну, главе города Игорю Трифонову, главному врачу Королевской больницы Эдуарду Шпилянскому, представителям администрации и городских организаций пришли более 250 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В числе самых актуальных вопросов королевцев — содержание многоквартирных домов, медицинские услуги, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство городских территорий.

Впервые на приеме работал мобильный пункт диспансеризации — все желающие жители могли пройти первичный медицинский осмотр и получить консультации по дальнейшим обследованиям.

Еще одним новшеством прошедшей выездной администрации стали мастер-классы для юных жителей. Многие королевцы приходят на прием с детьми, чтобы малышам не было скучно ждать, пока взрослые обсуждают свои вопросы, для них в ЦДК организовали интересные активности. В преддверии Дня матери ребята сделали открытки и поделки для мам и бабушек под руководством педагогов.

После приема желающие смогли пойти на выступление хора Валаамского монастыря, который проходил здесь же, в ЦДК им. М. И. Калинина. Билеты на концерт жителям раздали бесплатно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.