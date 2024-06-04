Свыше 2,5 тысяч человек приняли участие в Соборном богослужении на Бутовском полигоне

Участие в мероприятии приняли более 2,5 тысяч человек. Соборное богослужение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии.

«Ежегодно, в 4-ую субботу по Пасхе Русская Православная Церковь отмечает День памяти Собора Новомучеников, в Бутове пострадавших. Традиционно в этот день на Бутовском полигоне совершается Патриаршее богослужение под открытым небом. В этом году Богослужение прошло 1 июня. На территории бывшей спецзоны НКВД вблизи Бутово в 1937-38 годах были расстреляны свыше 20 тысяч безвинно осужденных — крестьян, рабочих, военных, государственных деятелей, представителей интеллигенции и духовенства различных конфессий. В 90-х территория Бутовского полигона передана Русской Православной Церкви, здесь установлен поклонный крест, построен храм Святых Новомученников и Исповедников Российских, настоятелем которого я являюсь», — приводятся в сообщении слова настоятеля храма свв. Новомученников и Исповедников Российских в Бутово протоиерея Кирилла Каледы.

Добавим, что Богослужения под открытым небом проводятся здесь ежегодно с 2000 года. В июне 1993 года состоялось первое посещение Бутовского полигона родственниками погибших, на земле бывшей спецзоны была зажжена первая поминальная свеча.