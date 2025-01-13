Свыше 25 тыс жителей Каширы прошли профосмотры и диспансеризацию в 2024 году

Каширская больница подвела итоги проведения диспансеризаций и профилактических осмотров за 2024 год. В течение года было обследовано 25 307 человек. Эта работа включала диспансеризацию взрослого населения, углубленную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация взрослого населения охватила 17 320 человек. Углубленная диспансеризация проведена для 2 137 человек. Профилактические медицинские осмотры прошли 5 850 человек.

В рамках диспансеризации и осмотров врачи выявили основные факторы риска: повышенное давление, избыточный вес и высокие уровни сахара в крови. Благодаря раннему выявлению, многие пациенты уже начали получать необходимое лечение.

«Диспансеризация — это важный метод профилактики, позволяющий своевременно выявить потенциальные угрозы для здоровья. Она помогает вовремя обнаружить проблемы, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Мы приглашаем всех жителей, кто еще не прошел обследование, записаться в поликлинику по месту прикрепления», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Якушев.

В 2025 году право пройти бесплатную диспансеризацию имеет каждый, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также жителям старше 40 лет, рекомендовано пройти обследование. Для этого достаточно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.