Свыше 2,5 тыс отчетов об использовании лесов рассмотрели в Подмосковье в 2024 году

Каждый лесопользователь Московской области обязан раз в год, при использовании лесов без осуществления рубки лесных насаждений, отчитываться об использовании территории в соответствии с проектом освоения леса, утвержденным государственной экспертизой, а также поданной лесной декларацией. Так, с начала года было принято 2 549 отчета, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Электронная форма отчета об использовании лесов, несомненно, более удобна для лесопользователей, и теперь эти документы принимаются через портал госуслуг в электронном виде. Всего с начала года принято 2 549 отчета, по 2 115 из них специалистами Комлесхоза вынесено положительное решение, по 434 — отрицательное», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Отчет об использовании лесов формируется в соответствии с проектом освоения лесов и лесной декларацией — документами, устанавливающими цели использования лесного участка и мероприятия, которые лесопользователь должен провести на этом участке.

Также для лиц, которым лесные участки предоставлены в пользование, обязательна ежегодная подача лесных деклараций — заявлений об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов.

За использование лесных участков без проекта освоения и лесной декларации предусмотрена административная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.