Свыше 2,5 тыс билетов забронировано на спектакли «Пушкинского фестиваля – 2025»

Менее десяти дней остается до начала «Пушкинского театрального фестиваля — 2025». Одно из крупнейших летних театральных событий Московского региона пройдет на сцене Летнего театра в Центральном парке города Пушкино с 28 по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрителей фестиваля ожидает обширная программа. Кроме фестивальных показов, для них пройдут исторические экскурсии-променады «Тайна пушкинских улиц» от краеведа Ольги Соловьевой и проект «Мой Вишневый сад», где горожане смогут выступить в образах героев А.П. Чехова.

Церемония открытия фестиваля, которая пройдет 28 августа в 19:00, названа организаторами «А музы не молчали». Она будет посвящена артистам фронтовых театров, артистам-подпольщикам, артистам, воевавшим во время Великой Отечественной войны. Их подвигу также будет посвящена выставка, которую развернут в зоне проведения фестиваля.

На данный момент зрители забронировали более 2,5 тысяч билетов на спектакли – это 70 процентов от их общего количества. Из 300 мест, предусмотренных для участия в исторических экскурсиях-променадах, свободными остаются не более 20. Около 30 мест, четверть от общего количества, осталось для желающих попасть в проект «Мой Вишневый сад».

«Интерес к театральному фестивалю очень высокий, мест практически не осталось и тем, кто хочет стать свидетелем этого масштабного культурного события стоит поторопиться с бронированием мест, сделать это можно на сайте пушкинофест.рф», – отметил руководитель Оргкомитета фестиваля, художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий.

Среди участников фестиваля девять профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской и Московской областей. В основной программе заявлены Дмитровский драматический театр (спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас», Московский государственный музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» (спектакль «Луна – сестра печали»), Ивантеевский музыкально-драматический театр при участии Московского театра «Турандот» (спектакль «Маленькие комедии»), Курский государственный театр кукол (спектакль «Пиковая дама»), Подольский драматический театр (мюзикл для детей «Фея и Лемми»), Санкт-Петербургский государственный камерный драматический театр «Левендаль» (спектакль для детей «Сказ о мальчише-кибальчише»), Театр драмы и комедии «ФЭСТ» (спектакль «Старосветские помещики»), Пушкинский музыкально-драматический театр (оперетта «Севастопольский вальс»), Московский государственный театр иллюзии. Сцена на Перовской (спектакль «Женитьба»).

«Пушкинский театральный фестиваль – 2025» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г.о. Пушкинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.