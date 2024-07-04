Свыше 240 часов провели летчики в небе над лесами Подмосковья

В 2024 году с 1 апреля и до закрытия пожароопасного сезона 15 ноября в лесах Московской области проводится мониторинг лесных пожаров с воздуха, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Авиапатрулирование — один из эффективных методов мониторинга и предупреждения лесных пожаров, так как он позволяет не только оперативно обнаружить очаг возгорания, но и оценить его масштабы и направление движения огня. В этом году экипажи, состоящие из летчика и летчика-наблюдателя, провели в небе над подмосковными лесами уже более 240 часов», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Авиамониторинг проводится в зависимости от погодных условий и класса пожарной опасности. В дни, когда в лесах области устанавливается 4 или 5 класс пожарной опасности, авиапатрулирование проводится дважды в день.

Летчики-наблюдатели оценивают пожароопасную обстановку с высоты до 700 метров. Дым от пожара человеческий глаз может заметить на расстоянии 30 км. При обнаружении возгорания летчик-наблюдатель оперативно оценивает вид, площадь, интенсивность пожара, ближайшие пути подъезда и наличие водных ресурсов рядом. В режиме онлайн информация предается в Региональную диспетчерскую службу комитета для скорейшей организации мероприятий по ликвидации возгорания.

Площадь авиамониторинга лесов в Подмосковье составляет 875,4 тыс. гектаров. Государственным заданием утверждены четыре маршрута авиапатрулирования — три основных маршрута северу и востоку области и один дополнительный — на случай высокой пожарной опасности. Общая протяженность маршрутов — 1 957 км. Утвержденные маршруты максимально охватывают территорию региона, в особенности леса на территории наиболее «горимых» городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.