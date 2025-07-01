Свыше 230 га земли в Подмосковье перейдут в сельхозоборот

В настоящее время в Подмосковье судом вынесены положительные решения по изъятию земли общей площадью 233 гектара в целях ее дальнейшего вовлечения в сельхозоборот, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Земля — основной ресурс для развития регионального агропрома и увеличения посевных площадей. В целях ее рационального использования в Подмосковье действует процедура изъятия земельных участков сельхозназначения, которые используются с нарушениями требований законодательства или не используются по целевому назначению в течение 3 и более лет. Судебные инстанции в регионе уже вынесли положительные решения.

Уполномоченные органы в рамках муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора проводят мониторинг и выявляют данные факты. После чего собственникам дается определенный срок на устранение нарушений, либо прекращение неправомерного использования. Однако, если этого так и не произошло, участки становятся объектом судебного разбирательства.

В частности, это 97 гектаров в Волоколамском муниципальном округе, 57 гектаров в Клину, 43 гектара в Егорьевске, 23 гектара в Коломне, 9,5 га в Серпухове, 3 гектара в Наро-Фоминске, 0,6 гектаров в Мытищах. Эти земельные участки будут реализованы на публичных торгах для их вовлечения в оборот действующим сельхозтоваропроизводителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.