Свыше 22,5 тыс заявлений на получение экстренной соцпомощи подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале госуслуг подано более 22,5 тыс. заявлений на оформление экстренной социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить экстренную соцпомощь могут жители Московской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, повреждение жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий и т. д.

При расчете учитываются доходы за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки. Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Услуга «Оказание экстренной социальной помощи» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

В услугу внедрен умный сервис, который позволяет заявителю предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.