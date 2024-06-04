Свыше 22,3 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по физике и обществознанию

4 июня состоялись экзамены по обществознанию и физике. В аттестации приняли участие более 22,3 тыс. человек. Обществознание сдавали более 16,8 тыс. человек. Работу по физике написали свыше 5,4 тыс. сдающих, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Традиционно обществознание остается одним из самых популярных предметов по выбору среди подмосковных школьников. Экзаменационная работа состояла из двух частей и включала в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На выполнение отводилось 3 часа 30 минут.

На написание ЕГЭ по физике выделялось 3 часа 55 минут. Вопросы охватывают темы, начиная с седьмого класса — от базовых правил до ядерной физики. В этом году на четыре задания меньше, чем в прошлом — 26.

Для сдачи экзамена в Московской области функционировало 230 пунктов на базе образовательных учреждений.

Общественный контроль осуществляли 682 наблюдателя, включая 98 представителей союза молодежи. Онлайн за экзаменом следили 305 человек.

Результаты ЕГЭ будут объявлены не позднее 20 июня, узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки данных.

Для тех, кто не смог принять участие в аттестации по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 13 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.