Свыше 2200 детей в Ленинском округе отдохнут летом в лагерях с дневным пребыванием

В Ленинском городском округе в летний период будут действовать 28 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 25 образовательных организаций. В течение трех смен в них будет организован летний отдых не менее 2230 детей школьного возраста, что на 300 человек больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Лагеря с дневным пребыванием будут функционировать в три смены, продолжительность каждой — 21 день. Наибольшее количество ребят — 1670 человек — посетят лагеря в первую смену. Она стартует 9 июня и продлится до 9 июля включительно. 325 детей примем во вторую смену и 235 — в третью. Завершится летний отдых 25 августа», — рассказала начальник управления образования администрации Ленинского округа Наталия Киселева.

Она также отметила, что стоимость путевки на одну смену на одного ребенка составляет 9500 рублей, при этом родители оплачивают только 25%, и эта сумма осталась на уровне прошлого года. При этом дети участников СВО и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут посещать лагерь бесплатно. Их будет больше 800 человек.

«Лагеря уже обеспечены педагогическими кадрами и медицинскими работниками. Все сотрудники, привлеченные к данной работе, имеют соответствующее образование, медицинские документы, а также справку об отсутствии судимости. Все объекты, на базе которых действуют лагеря с дневным пребыванием, оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции, системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, металлодетекторами и находятся под круглосуточной охраной», — подчеркнула Наталия Киселева.

Занятия в лагерях будут организованы по профильным программам: «Юные инспектора дорожного движения», «Движение Первых», «Орлята России» и другим. Также запланированы мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и празднованию 80- летия Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.