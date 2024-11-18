Свыше 220 мероприятий пройдут в Коломне предстоящей зимой

Новый сезон туристического проекта «Зима в Подмосковье» стартует традиционно с 1 декабря. В этом году он объединит более 220 событийных мероприятий для детей и взрослых в г. о. Коломна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Основными площадками зимних активностей станут парк Мира, сквер имени Зайцева и Запрудский парк в Коломне, а также общественные пространства „Сосновый бор“ и „Дубки“ в Озерах», — рассказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Она добавила, что в течение всего зимнего сезона по традиции будут работать Резиденция и Почта Деда Мороза, а посетители парков и скверов смогут принять участие в интерактивных программах, посмотреть театральные постановки и сфотографироваться в новогодних локациях.

Также жителей и гостей округа ждут открытие главных городских елок, ледовое шоу Ильи Авербуха, театральный фестиваль «Рождественский вертеп» и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.