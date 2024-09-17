Свыше 220 кубометров старых автомобильных покрышек подобрали в Истре за лето

Более 220 кубометров старых автомобильных покрышек подобрали за лето сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» на территории г. о. Истра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автомобильные покрышки отнесены к 4 классу опасности и не являются твердыми коммунальным отходам (ТКО). Они включены в перечень отходов, захоронение которых запрещается.

Тем не менее на многих площадках по сбору ТКО можно часто увидеть оставленные использованные шины. Сотрудники муниципальной службы содержания территорий проводят подбор опасных отходов и отвозят их на места разрешенного складирования, откуда Дмитровский завод РТИ и ООО «Орис Пром» вывозят их на вторичную переработку.

В Истре есть 21 локация, где можно оставить старые покрышки:

г. Истра, ул. Ленина, д. 1 «Мегабак»;

г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12;

г. Истра, Южный проезд, д. 12;

д. п. Снегири ул. Школьная, д. 2;

с. Лучинское, ул. Заречная, д. 38;

г. Истра, ул. Советская, д. 46;

г. Истра, ул. Солнечная, д. 36;

д. Новодарьино, д. 5;

г. Истра, ул. ЭХ Большевик МСП;

д. Котово, д. 24;

д. Кашино, д. 12;

п. Ивановское, ул. Дачная, д. 44;

с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3;

с. Онуфриево, ул. Озерная;

д. Бужарово, ул. Школьная, д. 112;

п. Гидроузел, им. Куйбышева, д. 29;

п. Глебовский, ул. Советская д. 70;

с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д. 8;

д. Покровское, ул. Майская, д. 12;

п. Глебовский, Микрорайон, д. 96;

п. Первомайский, ул. Садовая, д. 23.

Утилизировать вредные отходы необходимо правильно и экологично.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.