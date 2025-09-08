Свыше 2,2 тыс нелегальных торговых объектов демонтировали в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжается работа по трансформации сферы торговли. С начала года в регионе демонтировано более 2 200 нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных с нарушениями требований действующего законодательства. Так, в августе в муниципалитетах ликвидировали 376 самовольно установленных павильонов, а за первую неделю сентября — уже 113. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«До конца года планируем ликвидировать 3 605 нелегальных ларьков. Зачастую они расположены там, где не должны были появиться вовсе, так как не внесены в Схему размещения муниципалитетов и действуют без договоров на установку и эксплуатацию. Кроме этого, такие объекты не соответствуют требованиям благоустройства — фасады и внешний облик не отвечают современным стандартам», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время план в регионе выполнен более чем на 60%, работа продолжается. Среди муниципальных образований лидируют Люберцы — ликвидировано 114 НТО, что составляет 76% от плана на год. В Красногорске демонтировали 112 незаконных ларьков (57,7%), в Одинцово — 110 (75,3%), в Подольске — 34 (67,5%), в Балашихе — 96 (59,6%). Работа также направлена на соблюдение прав потребителей — в стихийных точках отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы и условия для длительного хранения продукции. В ведомстве рекомендуют приобретать товары только в официальных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.