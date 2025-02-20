Свыше 200 жителей Королева пришли на встречу с представителями власти

Очередной прием жителей в формате «выездная администрация» прошел в самом крупном культурном центре Королева — ЦДК им. М. И. Калинина. Задать свои вопросы депутату Московской областной думы Сергею Керселяну, главе города Игорю Трифонову, представителям администрации и городских организаций пришли более 200 человек, сообщает пресс-служба администрации Королева.

В основном обращения касались содержания многоквартирных домов, услуг и тарифов ЖКХ, благоустройства, переселения из ветхих и аварийных домов.

По мнению королевцев, такой формат общения очень удобен — за одно посещение можно решить сразу несколько вопросов, обратиться к разным специалистам.

«Я очень довольна таким форматом, удобно, что можно прийти после работы и задать свои вопросы. Сегодня я обратилась к представителям управления ЖКХ, задала вопросы по содержанию и благоустройству придомовой территории. Не в первый раз прихожу и скажу, что вопросы решаются», — отметила жительница Королева Светлана.

Регулярные встречи с жителями Королева в формате «выездная администрация» уже стали традиционными и проходят два раза в месяц. Информация о следующей встрече будет опубликована на наших официальных ресурсах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.