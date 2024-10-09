Свыше 200 женщин примут участие в фестивале беременных «Все на роды в Подмосковье»

Более 200 беременных и мам с детьми примут участие в фестивале беременных «Все на роды в Подмосковье». Событие пройдет 11 октября в Доме культуры города Дедовск по адресу: ул. Гагарина, 14. Начало в 11:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

У женщин, как и всегда, будет прекрасная возможность присоединиться к крупному мероприятию для беременных и получить огромное количество полезной информации, знакомств, подарков, а еще поучаствовать в розыгрышах с крупными призами.

Мероприятие позволит многим женщинам пообщаться и увидеть поддержку со стороны организаторов, участников и просто провести прекрасно время.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Спикеры в сфере материнства создадут информационную поддержку и помогут определиться в выборе специалистов и роддомов.

У каждого будет возможность получить призы за активное участие в мероприятии и одновременно получить массу приятных эмоций от праздника.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.